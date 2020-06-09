Россияне отреагировали на ДТП с участием Ефремова 

76% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что актер Михаил Ефремов , устроивший ДТП, в результате которого погиб человек, должен быть наказан тюремным заключением. Срок отбывания наказания, по их мнению, должен составлять от 5 до 10 лет.

18% проголосовавших придерживаются иного мнения — срок отбывания наказания, по их словам, должен составлять от 2 до 5 лет.

4% россиян склоняются к тому, Ефремова необходимо направить на лечение алкоголизма в клинику, ведь, по их мнению, он сильно болен.

2% респондентов оправдали его тем, что он является заслуженным артистом Российской Федерации, поэтому домашний арест — наиболее справедливая мера пресечения в данном случае.

В опросе приняли участие 23643 человека.

Актер Михаил Ефремов после ДТП, в котором погиб человек, осознает свою вину и готов к реальному сроку. Об этом «Комсомольской правде» заявил его коллега Иван Стебунов

«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По словам Стебунова, Ефремов после аварии был «в шоке».

«Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю: «Ты чего?!». А он сидит, прислонил голову к окну: «Ваня, все. Это конец». Конечно, он осознает свою вину. Сказал: «Пусть все будет по закону», — пояснил артист.