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Россияне отреагировали на ДТП с участием Ефремова 

Лера Букина 27 минут назад
Россияне отреагировали на ДТП с участием Ефремова
Фото: ТАСС
76% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП, в результате которого погиб человек, должен быть наказан тюремным заключением. Срок отбывания наказания, по их мнению, должен составлять от 5 до 10 лет.
18% проголосовавших придерживаются иного мнения — срок отбывания наказания, по их словам, должен составлять от 2 до 5 лет.
4% россиян склоняются к тому, Ефремова необходимо направить на лечение алкоголизма в клинику, ведь, по их мнению, он сильно болен.
2% респондентов оправдали его тем, что он является заслуженным артистом Российской Федерации, поэтому домашний арест — наиболее справедливая мера пресечения в данном случае.
В опросе приняли участие 23643 человека.
Актер Михаил Ефремов после ДТП, в котором погиб человек, осознает свою вину и готов к реальному сроку. Об этом «Комсомольской правде» заявил его коллега Иван Стебунов.
«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
По словам Стебунова, Ефремов после аварии был «в шоке».
«Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю: «Ты чего?!». А он сидит, прислонил голову к окну: «Ваня, все. Это конец». Конечно, он осознает свою вину. Сказал: «Пусть все будет по закону», — пояснил артист.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Иван Стебунов , Комсомольская правда
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