Ефремов упал в обморок

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У Ефремова проблемы с сердцем 

Алиса Селезнёва 6 минут назад
Актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в Москве, пожаловался на проблемы с сердцем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. После ДТП актер был отпущен под подписку о невыезде. Сегодня к Ефремову приехали полицейские, чтобы доставить его на допрос, однако артист заявил о плохом самочувствии.
Заслуженный артист России пожаловался на проблемы с сердцем. К нему была вызвана бригада скорой помощи, однако семья Ефремова медиков в квартиру не пустила, отмечает РЕН ТВ.
По данным РИА Новости, врачи скорой помощи с носилками зашли в подъезд дома в Казарменном переулке, где живет артист.
А адвокат Виталий Чернышев заявил, что Михаилу Ефремову оказывают помощь.
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , РЕН ТВ , Москва
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