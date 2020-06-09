Ефремов упал в обморок

«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. После ДТП актер был отпущен под подписку о невыезде. Сегодня к Ефремову приехали полицейские, чтобы доставить его на допрос, однако артист заявил о плохом самочувствии.

Заслуженный артист России пожаловался на проблемы с сердцем. К нему была вызвана бригада скорой помощи, однако семья Ефремова медиков в квартиру не пустила, отмечает РЕН ТВ.

По данным РИА Новости, врачи скорой помощи с носилками зашли в подъезд дома в Казарменном переулке, где живет артист.

А адвокат Виталий Чернышев заявил, что Михаилу Ефремову оказывают помощь.