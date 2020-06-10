Позавчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Актер был отправлен под домашний арест.

«Если дать ему домашний арест, то он может с помощью друзей сбежать за границу или напьется и из окна выпадет», — заявил Жириновский вчера, высказав мнение, что Ефремова следует заключить под стражу.

Также он выразил уверенность, что актера стоит отправить в колонию на 12 лет, так как иначе россияне, обозленные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, возмутятся.