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«Сбежит за границу»: Жириновский требует 12 лет для Ефремова 

Артём Кульша и ещё 9 30 минут назад
Актер Михаил Ефремов должен быть заключен под стражу, а затем — посажен в тюрьму на 12 лет. Об этом депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил в своем телеграм-канале.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Актер был отправлен под домашний арест.
«Если дать ему домашний арест, то он может с помощью друзей сбежать за границу или напьется и из окна выпадет», — заявил Жириновский вчера, высказав мнение, что Ефремова следует заключить под стражу.
Также он выразил уверенность, что актера стоит отправить в колонию на 12 лет, так как иначе россияне, обозленные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, возмутятся.
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Происшествия , Видео , Политика , Громкие уголовные дела , Михаил Ефремов , Владимир Жириновский , Госдума
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