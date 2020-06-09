В семье погибшего в ДТП с Ефремовым случилось горе

Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). «Ладой» управлял Захаров. Он скончался вскоре после аварии.

«Теперь жена (Захарова. — Прим. ред.) будет хоронить и мать, и мужа», — рассказал Гудков.

По его словам, теща курьера умерла накануне ДТП. Сегодня должны были состояться ее похороны. Чиновник добавил, что матери Захарова 98 лет, она — ветеран труда и кавалер ордена Ленина, и ей до сих пор не сообщили о гибели сына из страха, что она этого не переживет.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».