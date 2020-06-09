Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В семье жертвы Ефремова произошла еще одна трагедия 

Артём Кульша и ещё 7 25 минут назад
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым случилось горе
Фото: Соцсети
Теща курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, скончалась за сутки до него. Об этом глава администрации Кузьминского сельского поселения Рязанской области Александр Гудков сообщил телеканалу РЕН ТВ.
"У меня денег много": Ефремов прокомментировал ДТП
Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). «Ладой» управлял Захаров. Он скончался вскоре после аварии.
«Теперь жена (Захарова. — Прим. ред.) будет хоронить и мать, и мужа», — рассказал Гудков.
По его словам, теща курьера умерла накануне ДТП. Сегодня должны были состояться ее похороны. Чиновник добавил, что матери Захарова 98 лет, она — ветеран труда и кавалер ордена Ленина, и ей до сих пор не сообщили о гибели сына из страха, что она этого не переживет.
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Комментарии 97
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Александр Гудков , РЕН ТВ , Рязанская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция оцепила дом Ефремова
Полиция оцепила дом Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Жена Захарова будет добиваться наказания для Ефремова
Жена Захарова будет добиваться наказания для Ефремова
Крестный Ефремова прокомментировал ДТП
Крестный Ефремова прокомментировал ДТП
Видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение