Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ефремов отказался ехать на допрос 

Артём Кульша и ещё 3 4 минуты назад
Актер Михаил Ефремов отказался ехать на допрос, потому что плохо себя чувствует. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
В результате аварии Ефремов не пострадал, а водитель «Лады» скончался. В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Сегодня адвокат Ефремова сообщил РИА Новости, что пока тот не был допрошен полицией по ряду технических причин.
«Полиция приехала за Ефремовым, однако он отказывается выходить из квартиры. Он ссылается на свое плохое самочувствие», — сообщает «База».
На видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал, двое сотрудников полиции, мужчина в розовой футболке и оператор входят в квартиру актера.
Комментарии 34
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Захарова будет добиваться наказания для Ефремова
Жена Захарова будет добиваться наказания для Ефремова
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
«У меня денег много»: Ефремов прокомментировал ДТП
«У меня денег много»: Ефремов прокомментировал ДТП
Жена Ефремова объяснила его поведение после ДТП
Жена Ефремова объяснила его поведение после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Видео
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение