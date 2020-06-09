Актер Михаил Ефремов отказался ехать на допрос, потому что плохо себя чувствует. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

В результате аварии Ефремов не пострадал, а водитель «Лады» скончался. В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Сегодня адвокат Ефремова сообщил РИА Новости, что пока тот не был допрошен полицией по ряду технических причин.

«Полиция приехала за Ефремовым, однако он отказывается выходить из квартиры. Он ссылается на свое плохое самочувствие», — сообщает «База».

На видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал, двое сотрудников полиции, мужчина в розовой футболке и оператор входят в квартиру актера.