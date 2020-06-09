Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко 

Вечеров 8 июня движение вдоль набережной было перекрыто из-за обвала грунта. Восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр пыталась проехать в гостиницу, в салоне автомобиля находился мальчик-инвалид. Как запечатлено на записи, препятствующий проезду полицейский обратился к Савченко с вопросом: «Вы инвалид физически или морально?».

В руководстве УГИБДД по Башкирии заявили, что по данному факту проведут служебную проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям правоохранителя.