Ефремов сделал признание после аварии

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает РИА Новости.

«Еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», — пояснил защитник.

Он также ответил утвердительно на вопрос, признал ли актер вину после аварии, и добавил, что допрос может состояться позднее.

Как писал «Рамблер», ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Артист, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Против Ефремова возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.