Следователи возбудили уголовное в отношении подмосковного вора в законе, известного как Вася Бандит, занимающего высшее положение в преступной иерархии 27 лет. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, с 1993 года, то есть на протяжении 27 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии: "вор в законе" с криминальным прозвищем Вася Бандит. Он неоднократно судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательства", — сообщила Врадий.

По данным ведомства, он постоянно проживал на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов Московской области и с 1993 года координировал, создавал и поддерживал связи между организованными преступными группами (ОПГ) и принимал участие в так называемых воровских сходках с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов. Для финансирования своих ОПГ криминальный авторитет и участники этих групп похищали предпринимателей, вымогали у них деньги, совершали разбойные нападения, мошенничества и организовывали нелегальный бизнес.

В отношении 56-летнего вора в законе возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). С подозреваемым работают следователи, проводятся обыски и другие следственные действия.