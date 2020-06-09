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В Подмосковье задержали вора в законе, известного как Вася Бандит 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Следователи возбудили уголовное в отношении подмосковного вора в законе, известного как Вася Бандит, занимающего высшее положение в преступной иерархии 27 лет. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"По данным следствия, с 1993 года, то есть на протяжении 27 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии: "вор в законе" с криминальным прозвищем Вася Бандит. Он неоднократно судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательства", — сообщила Врадий.
По данным ведомства, он постоянно проживал на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов Московской области и с 1993 года координировал, создавал и поддерживал связи между организованными преступными группами (ОПГ) и принимал участие в так называемых воровских сходках с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов. Для финансирования своих ОПГ криминальный авторитет и участники этих групп похищали предпринимателей, вымогали у них деньги, совершали разбойные нападения, мошенничества и организовывали нелегальный бизнес.
В отношении 56-летнего вора в законе возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). С подозреваемым работают следователи, проводятся обыски и другие следственные действия.
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Происшествия , Видео , Московская область
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