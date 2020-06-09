Названо число нарушений ПДД Ефремовым с начала года 

Актер Михаил Ефремов с января этого года десять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщил источник в правоохранительных органах

«С начала 2020 года актер Михаил Ефремов привлекался к административной ответственности 10 раз за нарушения ПДД», — сказал источник ТАСС.

В понедельник вечером в Москве Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян, в его отношении возбуждено уголовное дело. Также появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. Позже актера отпустили под подписку о невыезде. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.