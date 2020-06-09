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Названо число нарушений ПДД Ефремовым с начала года 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 1 час назад
Названо число нарушений ПДД Ефремовым с начала года
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов с января этого года десять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщил источник в правоохранительных органах.
«С начала 2020 года актер Михаил Ефремов привлекался к административной ответственности 10 раз за нарушения ПДД», — сказал источник ТАСС.
В понедельник вечером в Москве Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян, в его отношении возбуждено уголовное дело. Также появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.
Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. Позже актера отпустили под подписку о невыезде. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.
Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.
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Комментарии 1
Происшествия , Михаил Ефремов , МВД , ИТАР-ТАСС
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