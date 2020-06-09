Юрист прокомментировала дело Ефремова

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Извинение перед родственниками погибшего и компенсация в размере минимум 5 миллионов рублей могут помочь актеру Михаилу Ефремову снизить наказание за ДТП. Об этом 9 июня сообщила адвокат Оксана Михалкина

По ее словам, за подобное преступление нельзя получить условный срок.

— Смягчающим обстоятельством может стать извинение перед родственниками погибшего и, безусловно, возмещение ущерба — денежная компенсация, — цитирует Михалкину РИА Новости.

Ранее стало известно, что дело в отношении актера Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве

В понедельник вечером, 8 июня, машина под управлением народного артиста России Михаила Ефремова вылетела на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезалась в другой автомобиль. Его водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в институт имени Склифосовского.

Актера задержали на месте происшествия, экспертиза подтвердила, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении Ефремова возбуждено дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Данная статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. При этом, как рассказывают источники в правоохранительных органах , актера отпустили с места происшествия под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По информации СМИ, пострадавший в результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Утром 9 июня поступила информация о том, что мужчина скончался в реанимации. По предварительным сведениям, причиной смерти стало обильное кровотечение, приведшее к отказу жизненно важных органов. Врачи не сумели спасти пациента.