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Участник ДТП с Ефремовым скончался 

Артём Кульша 18 минут назад
Участник ДТП с Ефремовым скончался
Фото: РИА Новости
Мужчина, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия с участием актера Михаила Ефремова, скончался. Об этом сообщает ТАСС.
Минувшей ночью, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) допустил выезд на полосу встречного движения в районе третьего дома на Смоленской площади в центре Москвы и совершил столкновение с автомобилем «Лада» (Lada).
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Ефремов не получил серьезных травм и был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Внутри «Лады» находился 57-летний курьер интернет-магазина «Деликатеска». В результате аварии он получил различные травмы и был в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Некоторое время спустя он скончался.
Таким образом, дело в отношении Ефремова может быть переквалифицировано на «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Данный пункт 264-й статьи Уголовного кодекса России подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов
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