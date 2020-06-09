Участник ДТП с Ефремовым скончался 

Минувшей ночью, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) допустил выезд на полосу встречного движения в районе третьего дома на Смоленской площади в центре Москвы и совершил столкновение с автомобилем «Лада» (Lada).

Ефремов не получил серьезных травм и был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Внутри «Лады» находился 57-летний курьер интернет-магазина «Деликатеска». В результате аварии он получил различные травмы и был в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Некоторое время спустя он скончался.

Таким образом, дело в отношении Ефремова может быть переквалифицировано на «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Данный пункт 264-й статьи Уголовного кодекса России подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.