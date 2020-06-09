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Ефремов официально задержан 

Вероника Полынина и ещё 28 11 минут назад
Михаил Ефремов официально задержан после смертельного ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщается на сайте московского главка МВД.
«Водитель иномарки, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.
Как сообщал «Рамблер», в понедельник вечером Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью.
Наличие наркотиков в крови Ефремова объяснили
В отношении Ефремова заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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