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Историка Соколова будет защищать еще один адвокат 

Газета.Ru и ещё 21 1 час назад
Историка Соколова будет защищать еще один адвокат
Фото: РИА Новости
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, будет защищать еще один адвокат, в связи с этим Октябрьский районный суд отложил заседание до предстоящей недели (15-21 июня). Об этом сообщает РИА "Новости".
Новым адвокатом подсудимого стал Сергей Лукьянов. Помимо него с Соколовым также работает Александр Почуев.
"Для меня важно, чтобы мой адвокат Сергей Лукьянов как можно быстрее ознакомился с вещдоками. Прошу, чтобы его как можно быстрее допустили до этого", — сказал Соколов во время заседания суда во вторник, 9 июня.
Слушание перенесено на 15 июня,15.00.
На сегодняшнем заседании должны были огласить обвинительное заключение.
По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.
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Комментарии
Происшествия , Убийство , Историк-убийца , Александр Почуев , Сергей Лукьянов , Олег Соколов
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