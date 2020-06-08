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Бывший муж-садист пригрозил Грачёвой из тюрьмы 

Вероника Полынина 15 минут назад
Муж Маргариты Грачевой, отрубивший ей кисти рук, продолжает угрожать ей из тюрьмы, пишет StarHit.
В интервью певице Валерии Маргарита Грачева рассказала, что экс-супруг Дмитрий шлет ей угрозы из тюрьмы, требуя его «дождаться». В противном случае садист обещает отрубить руки родителям Маргариты.
Рита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, объяснила претензии к государству
Грачева призналась, что боится возвращения Дмитрия из тюрьмы. Он отбывает 14-летнее заключение, но через 7 лет может быть освобожден по УДО. По ее словам, она не рассказывала детям, что их отец виновен в нанесенных ей увечьях.
«До преступления он был хорошим отцом. Дети его любили. Я не знаю, на что он рассчитывал. Когда его спросили, мол, почему руки, он ответил: «Потому что не ноги». Часто говорил мне, что младшего я нагуляла», — заявила она.
Как ранее сообщал «Рамблер», в декабре 2017 года Маргарита Грачева лишилась кистей рук. Ее муж Дмитрий Грачев на почве ревности вывез ее в лес, отрубил кисти рук, а затем отвез к больнице. Врачам удалось спасти Маргарите только одну руку, вместо второй ей установили протез.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Грачев , Маргарита Грачева , Валерия , StarHit
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