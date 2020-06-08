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На Урале поезд задавил годовалую девочку, оставленную на рельсах 

Ura.Ru 21 минуту назад
Поезд задавил годовалую девочку
Фото: depositphotos.com
В Свердловской области поезд насмерть сбил годовалую девочку, которую пьяная мать не смогла забрать с рельсов. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
«Подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на 2102 километре 2 пикета перегона «Подъем — Кармак» Свердловской железной дороги в Тугулымском районе Свердловской области с годовалой дочерью, находящейся в детской коляске, переходила через железнодорожные пути в необорудованном для пешеходного перехода месте перед близко идущим поездом», — сообщила URA.RU Наталья Шандровская, старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СК РФ
Инцидент произошел в районе деревень Верховино и Гилево Тугулымского района. Коляска с девочкой застряла на рельсах, а пьяная женщина не смогла ее убрать. За следствием наблюдает тюменская транспортная прокуратура.
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Происшествия , СКР , Свердловская Область
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