Житель Сахалина погиб при нападении медведя 

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Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.

"Руководитель группы геодезистов, 47-летний житель Южно-Сахалинска, ушел один в лес, чтобы проверить состояние геодезического знака. Когда он не вернулся в положенное время, коллеги пошли его искать и наткнулись на окровавленные части его одежды. Они сразу же вызвали по телефону полицию, и оперативники нашли недалеко от автодороги тело пропавшего мужчины. Около погибшего были обнаружены медвежьи следы, но самого хищника уже не было", — рассказал собеседник агентства.

По информации представителя администрации, группа охотников местного лесничества в настоящее время выслеживает медведя в засаде в районе происшествия.