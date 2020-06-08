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Житель Сахалина погиб при нападении медведя 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
Фото: РИА Новости
Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
"Руководитель группы геодезистов, 47-летний житель Южно-Сахалинска, ушел один в лес, чтобы проверить состояние геодезического знака. Когда он не вернулся в положенное время, коллеги пошли его искать и наткнулись на окровавленные части его одежды. Они сразу же вызвали по телефону полицию, и оперативники нашли недалеко от автодороги тело пропавшего мужчины. Около погибшего были обнаружены медвежьи следы, но самого хищника уже не было", — рассказал собеседник агентства.
По информации представителя администрации, группа охотников местного лесничества в настоящее время выслеживает медведя в засаде в районе происшествия.
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Происшествия , Другое , РИА Новости , Южно-Сахалинск
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