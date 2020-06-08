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Караулова обратилась за помощью к Москальковой 

Вероника Полынина и ещё 3 22 минуты назад
Варвара Караулова обратилась к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой из-за установленного ей судом административного надзора, передает ТАСС.
«Варвара Караулова обратилась к Татьяне Москальковой, которая ей всегда помогала и не оставалась безучастной к ее судьбе», — рассказал ее адвокат Сергей Бадамшин.
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой на девять лет 
4 июня Кунцевский суд Москвы по ходатайству МВД установил Варваре Карауловой административный надзор сроком до 27 апреля 2029 года, которым ей запрещается покидать место жительства с 23.00 до 06.00. Караулова также обязана являться в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц.
Ранее стало известно, что Варвара Караулова в ближайшее время выйдет замуж за адвоката Олега Елисеева, работающего в коллегии Сергея Бадамшина.
Как сообщал «Рамблер», 16 апреля 2019 года Вологодский городской суд отпустил Варвару Караулову, осужденную за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», по УДО. Девушка находилась в колонии с декабря 2016 года.
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Происшествия , Видео , Варвара Караулова , Сергей Бадамшин , Олег Елисеев , Исламское государство , МВД , ИТАР-ТАСС
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