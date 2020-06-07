В Подмосковье похитили подростка

Следователи возбудили дело о похищении подростка в подмосковном Солнечногорске , сообщает пресс-служба регионального главка СК; источник РИА Новости уточнил, что речь идет о сыне московского адвоката Константина Скрыпника.

"Следователем следственного отдела по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о несовершеннолетнем сыне адвоката Константина Скрыпника.

По предварительным данным, 5 июня 17-летний житель Москвы, находясь с родителями в загородном доме в Солнечногорске, вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон родителей стали поступать смс-сообщения с угрозами.

На место происшествия выехали следователи и группа криминалистов во главе с и.о. руководителя управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области Ратмиром Беспамятновым. В первые часы проведен осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, назначен комплекс судебных экспертиз, осмотрено видео с камер наблюдения, в также проведены технические мероприятия с мобильной и иной техникой.