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Стрелявший по прохожим на юго-западе Москвы задержан 

Газета.Ru и ещё 68 50 минут назад
Стрелявший по прохожим в Москве задержан
Фото: ТАСС
Правоохранители задержали стрелка, открывшего огонь по прохожим на улице Строителей в Москве, он ранен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Стрелявший задержан, он получил ранение", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время помощь раненому нападавшему оказывают врачи.
Ранее СК возбудил уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "хулиганство" после того, как неизвестный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по прохожим на юго-западе Москвы.
По информации очевидцев пришествия, стрельба продолжалась не менее 20 минут. В результате происшествия оказались ранены два человека.
Операция по обезвреживанию неизвестного проводилась более полутора часов. В переговоры мужчина вступать отказался. Его личность устанавливает полиция.
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Происшествия , Криминал , ИТАР-ТАСС , Москва
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