Азар вышел из спецприёмника

Специальный корреспондент «Новой газеты» был задержан за одиночный пикет у здания управления МВД на Петровке. Об этом сообщил РБК адвокат Леонид Соловьёв.
«Судя по решению судьи, которое было в пятницу, решили воспользоваться моментом для того, чтобы одиночные пикеты попытаться как-то прекратить или, во всяком случае, ограничить», — прокомментировал свой арест Азар «Новой газете».
Журналист получил административное наказание за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Тверской суд, который вынес решение в отношении Азара, мотивировал это тем, что во время пандемии все публичные мероприятия в Москве запрещены из санитарных соображений.