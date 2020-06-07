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Журналист Илья Азар вышел из спецприёмника после 10 суток ареста 

Говорит Москва и ещё 3 1 час назад
Азар вышел из спецприёмника
Фото: РИА Новости
Специальный корреспондент «Новой газеты» был задержан за одиночный пикет у здания управления МВД на Петровке. Об этом сообщил РБК адвокат Леонид Соловьёв.
«Судя по решению судьи, которое было в пятницу, решили воспользоваться моментом для того, чтобы одиночные пикеты попытаться как-то прекратить или, во всяком случае, ограничить», — прокомментировал свой арест Азар «Новой газете».
Журналист получил административное наказание за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Тверской суд, который вынес решение в отношении Азара, мотивировал это тем, что во время пандемии все публичные мероприятия в Москве запрещены из санитарных соображений.
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Происшествия , Илья Азар , Владимир Воронцов , МВД
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