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Пожар в киногородке Подмосковья потушен 

News.ru 1 час назад
Пожар в киногородке Подмосковья потушен
Фото: МЧС РФ по Московской области
Спасатели справились с огнём на складе с декорациями в Горках Ленинских. В тушении пожара приняли участие 81 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС 44 человека и 14 единиц техники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, общая площадь пожара составила 600 кв. м. Пожар возник на втором этаже здания киногородка в 02:50 мск. В 05:40 спасатели ликвидировали открытое горение. Данных о пострадавших не поступало. Причины возгорания выясняются.
В киногородке в Горках Ленинских снимались такие сериалы, как «Анна-детектив» и «Тайны госпожи Кирсановой». За антураж его называют подмосковным Голливудом. На территории киногородка есть вокзал, рынок, площадь, трактиры, дома в стиле XVII–XIX веков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре мужчины и его четверых малолетних детей в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области. Дети в возрасте от двух до шести лет находились внутри загоревшегося жилого дома вместе с отцом.
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Происшествия , МЧС , СКР , Московская область
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