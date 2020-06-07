Пожар в киногородке Подмосковья потушен 

Спасатели справились с огнём на складе с декорациями в Горках Ленинских. В тушении пожара приняли участие 81 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС 44 человека и 14 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, общая площадь пожара составила 600 кв. м. Пожар возник на втором этаже здания киногородка в 02:50 мск. В 05:40 спасатели ликвидировали открытое горение. Данных о пострадавших не поступало. Причины возгорания выясняются.

В киногородке в Горках Ленинских снимались такие сериалы, как «Анна-детектив» и «Тайны госпожи Кирсановой». За антураж его называют подмосковным Голливудом. На территории киногородка есть вокзал, рынок, площадь, трактиры, дома в стиле XVII–XIX веков.