В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост

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"В Курагинском районе сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на автотрассе "Саяны", где из-за проливных дождей произошло повреждение автомобильного моста через реку Сейба.

Движение по данному участку автодороги закрыто, выставлена необходимая дорожно-знаковая информация", — говорится в сообщении.

Ранее в главке сообщили, что из-за дождей частично разрушился автомобильный мост на реке Малый Кой в Партизанском районе.

На месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД и дорожной организации. Транспортное сообщение с Красноярском осуществляется по автодороге Р-257 или железнодорожным сообщением.

Ранее МЧС сообщило, что жителей 30 домов поселка Колбинский в Манском районе края эвакуировали из-за подтоплений, в район направлены спасатели. Также, по данным МЧС, два пассажирских поезда были направлены в объезд из-за подмыва железнодорожного полотна на Красноярской железной дороге. На участке железной дороги Абакан — Тайшет река Мана подмыла ж/д насыпь.