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В Красноярском крае дожди размыли опору моста через реку Сейба 

РИА Новости и ещё 23 3 часа назад
В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост
Фото: РИА Новости
Дожди подмыли опоры автомобильного моста на реке Сейба в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
"В Курагинском районе сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на автотрассе "Саяны", где из-за проливных дождей произошло повреждение автомобильного моста через реку Сейба.
Движение по данному участку автодороги закрыто, выставлена необходимая дорожно-знаковая информация", — говорится в сообщении.
Ранее в главке сообщили, что из-за дождей частично разрушился автомобильный мост на реке Малый Кой в Партизанском районе.
На месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД и дорожной организации. Транспортное сообщение с Красноярском осуществляется по автодороге Р-257 или железнодорожным сообщением.
Ранее МЧС сообщило, что жителей 30 домов поселка Колбинский в Манском районе края эвакуировали из-за подтоплений, в район направлены спасатели. Также, по данным МЧС, два пассажирских поезда были направлены в объезд из-за подмыва железнодорожного полотна на Красноярской железной дороге. На участке железной дороги Абакан — Тайшет река Мана подмыла ж/д насыпь.
В октябре 2019 года на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим". Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека, погибли 20.
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Происшествия , Катастрофы , Погода , МЧС , СКР , ГИБДД , МВД , Красноярский Край , Сейба
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