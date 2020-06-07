Украинская воспитательница задушила годовалую девочку

Воспитательницу частного детского сада на Украине обвинили в убийстве годовалой девочки. Об этом пишет The Sun со ссылкой на украинские СМИ.

По утверждению следствия, 51-летняя женщина обвязала подушку вокруг лица девочки, которая впервые пришла в садик и расплакалась, потому что ее укусил другой ребенок. В итоге девочка задохнулась от собственной рвоты.

lenta.ru

Вместо того, чтобы вызвать скорую, воспитательница попыталась скрыть улики — спрятала подушку и удалила видео с моментом инцидента с камер наблюдения. Позднее следователи сумели восстановить улики. Также женщина раздела ребенка, попытавшись представить ситуацию, будто девочка задохнулась во сне.

Женщину обвинили в совершении особо тяжкого преступления — убийстве несовершеннолетнего, а также в организации нелегального детского сада.