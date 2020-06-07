Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинская воспитательница задушила годовалую девочку и стерла улики 

Lenta.ru 19 минут назад
Украинская воспитательница задушила годовалую девочку
Фото: ТАСС
Воспитательницу частного детского сада на Украине обвинили в убийстве годовалой девочки. Об этом пишет The Sun со ссылкой на украинские СМИ.
По утверждению следствия, 51-летняя женщина обвязала подушку вокруг лица девочки, которая впервые пришла в садик и расплакалась, потому что ее укусил другой ребенок. В итоге девочка задохнулась от собственной рвоты.
lenta.ru
Вместо того, чтобы вызвать скорую, воспитательница попыталась скрыть улики — спрятала подушку и удалила видео с моментом инцидента с камер наблюдения. Позднее следователи сумели восстановить улики. Также женщина раздела ребенка, попытавшись представить ситуацию, будто девочка задохнулась во сне.
Женщину обвинили в совершении особо тяжкого преступления — убийстве несовершеннолетнего, а также в организации нелегального детского сада.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Последние новости
Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии Москвичей предупредили о первой летней жаре Москвичей предупредили о первой летней жаре Ученые предупредили о созданных человечеством «идеальных условиях» для эпидемий Ученые предупредили о созданных человечеством «идеальных условиях» для эпидемий
Происшествия , Криминал , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
«Сиськи есть, ума не надо»
«Сиськи есть, ума не надо»
Над школьницей дважды надругались из-за полицейского
Над школьницей дважды надругались из-за полицейского
Одесса «уплывает» из Украины
Одесса «уплывает» из Украины
«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова
«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение