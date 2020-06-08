Один новый свидетель крушения малазийского «Боинга» в Донбассе слышал один хлопок, а другой — несколько, а также видел вспышки и один истребитель. Об этом сообщает издание Bonanza Media.

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук» был сбит «Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17).

Совместная следственная группа (ССГ) в составе представителей Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов вела официальное расследование произошедшего.

Позавчера Bonanza Media опубликовало свидетельства двух очевидцев крушения «Боинга», не публиковавшиеся ранее. Житель поселка Ольховчик по имени Роман рассказал о нескольких хлопках, которые слышал в тот день, и вспышках, которые видел в небе, а также о виденном истребителе, который летел в сторону города Дебальцева. Свидетель по имени Борис рассказал о слышанном громком хлопке и падающем самолете, который увидел.