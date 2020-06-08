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Появились новые подробности в деле МН17 

Артём Кульша и ещё 11 27 минут назад
Один новый свидетель крушения малазийского «Боинга» в Донбассе слышал один хлопок, а другой — несколько, а также видел вспышки и один истребитель. Об этом сообщает издание Bonanza Media.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук» был сбит «Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17).
На обломках МН17 нашли загадочные следы
Совместная следственная группа (ССГ) в составе представителей Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов вела официальное расследование произошедшего.
По ее версии, в крушении виновны украинец Леонид Харченко и россияне Олег Пулатов, Игорь Стрелков и Сергей Дубинский. В марте в Нидерландах стартовало судебное разбирательство.
Позавчера Bonanza Media опубликовало свидетельства двух очевидцев крушения «Боинга», не публиковавшиеся ранее. Житель поселка Ольховчик по имени Роман рассказал о нескольких хлопках, которые слышал в тот день, и вспышках, которые видел в небе, а также о виденном истребителе, который летел в сторону города Дебальцева. Свидетель по имени Борис рассказал о слышанном громком хлопке и падающем самолете, который увидел.
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Происшествия , Видео , В мире , Катастрофы , Украина , Громкие уголовные дела , Человек года , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Стрелков
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