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Двое детей погибли в пожаре в Кабардино-Балкарии 

Национальная Служба Новостей и ещё 4 1 час назад
Двое детей погибли в пожаре в Кабардино-Балкарии
Фото: Национальная Служба Новостей
В селении Сармаково в Кбардино-Балкарии из-за пожара в частном доме погибли двое детей. Их тела обнаружены после тушения огня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В 15:05 6 июня в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в селении Сармаково по ул. Почтовая произошел пожар на территории частного домовладения. На месте пожара обнаружены тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения», — говорится в официальной информации.
Причиной пожара стало возгорание кровли. Пожар на площади 150 квадратных метров ликвидирован.
На месте происшествия работают следователи следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии. Совместно с сотрудниками ГУ МЧС по КБР они устанавливают причины пожара.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , МЧС , СКР , Кабардино-Балкарская Республика
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