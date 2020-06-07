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СМИ узнало подробности избиения чиновника в Ялте 

РИА Новости 28 минут назад
Раскрыты подробности избиения чиновника в Ялте
Фото: соцсети
Помощник главы администрации Ялты Дилявер Сейдаметов, который стал жертвой нападения хулиганов, курирует в городе вопросы межнациональных отношений. Об этом стало известно газете "Московский Комсомолец".
Ранее сообщалось, что причиной драки в курортном поселке Кореиз стала агрессивная езда молодых людей на машине с чеченскими номерами. При этом Сейдаметов не планирует подавать заявление в полицию, поскольку считает, что конфликт исчерпан.
В администрации Ялты уточнили, что Сейдаметов сделал мужчинам замечание за гонки, которые они устроили на автомобиле в квартале, где играли дети. По предварительной информации, за чиновника вступились местные жители. Сейдаметов сумел дать отпор нескольким оппонентам, вооруженным металлическими предметами, однако один из них нанес ему удар по голове.
"Знаю Дилявера давно, только с хорошей стороны. Довольно молодой, сильный физически, долго уже работает в администрации города", — отметила бывший депутат горсовета Любовь Грибова.
Предприниматель Вячеслав Курагин назвал Сейдаметова уважаемым в городе человеком.
"У людей о нем неплохое мнение, к нему хорошо относятся", — заключил он.
После инцидента Сейдаметову оказали первую медицинскую помощь. Сейчас чиновник находится дома, его здоровью ничего не угрожает.
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Комментарии 1
Происшествия , Московский комсомолец , Кореиз
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