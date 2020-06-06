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В США разбился двухмоторный самолет 

РИА Новости и ещё 3 17 минут назад
В США разбился самолет: погибла вся семья
Фото: © Flickr / C. Holmes
По меньшей мере пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета Piper PA-31T в штате Джорджия на юго-востоке США, сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на власти.
В момент крушения на борту самолета были пилот и четыре члена семьи, в том числе два ребенка, которые направлялись из Флориды в Индиану на похороны. Их тела нашли на месте происшествия.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет попал в шторм над округом Патнам в штате Джорджия, однако пока неизвестно, стало ли это причиной катастрофы.
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Происшествия , США
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