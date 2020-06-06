В США разбился самолет: погибла вся семья

По меньшей мере пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета Piper PA-31T в штате Джорджия на юго-востоке США , сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на власти.

В момент крушения на борту самолета были пилот и четыре члена семьи, в том числе два ребенка, которые направлялись из Флориды в Индиану на похороны. Их тела нашли на месте происшествия.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет попал в шторм над округом Патнам в штате Джорджия, однако пока неизвестно, стало ли это причиной катастрофы.