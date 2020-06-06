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Пять человек разбились в авиакатастрофе по дороге на похороны 

Lenta.ru и ещё 9 30 минут назад
Семья с детьми отправилась на похороны и погибла
Фото: globallookpress.com © Julius Kalinskasi/www.imago-images.de
В американском штате Джорджия по дороге на похороны разбился двухмоторный самолет Piper PA-31T. Погибло пять человек, двое из них дети. Об этом сообщает телеканал Fox 59 со ссылкой на местные власти.
На борту воздушного судна находились пилот и семья из четырех человек. Их тела были обнаружены на месте катастрофы. Родственники летели из Флориды в Индиану. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет попал в шторм в небе над Джорджией. Однако стала ли стихия причиной крушения борта, пока неизвестно.
В середине мая крушение потерпел похожий легкомоторный самолет. Он зацепил крылом электрические провода и рухнул на обочину дороги. Один из очевидцев заснял произошедшее на видеорегистратор. Один из летчиков в результате аварии погиб.
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