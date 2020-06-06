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Фиктивные медцентры выманили у россиян 100 миллионов рублей 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фиктивные медцентры выманили у россиян 100 млн рублей
Фото: globallookpress.com
На территории Хабаровска, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре действовали фиктивные медицинские центры. За время работы сотрудники выманили у своих клиентов более 100 миллионов рублей. Жертвами мошенников преимущественно стали пенсионеры, сообщается на сайте управления МВД по Хабаровскому краю.
Сотрудники учреждений, не имевшие медицинского образования, под видом врачей проводили псевдодиагностику здоровья местных жителей. После этого они ставили жертвам фиктивные диагнозы, якобы выявив у них серьезные заболевания. Лечение мошенники также предлагали пройти у них в клиниках. Пенсионерам гарантировали быстрое излечение с помощью передовых методов и импортного оборудования.
Деятельность «ЕАС» и «Идеала» была остановлена в 2019 году. В ходе обыска оперативники изъяли поддельное медицинское оборудование, картотеку пациентов, бухгалтерскую документацию, компьютеры и видеозаписи с камер наблюдения. Выяснилось, что от рук псевдоврачей пострадало восемь тысяч человек.
В настоящее время закончено расследование в отношении двух бывших сотрудниц. Их обвиняют в вымогательстве 7,7 миллиона рублей у 71 клиента. Всего по делу проходят 13 человек, причастность еще 30 проверяется сотрудниками следственных органов.
Ранее сообщалось о росте числа мошенников в сфере недвижимости. Они выдают себя за сотрудников известных агентств и предлагают выгодную аренду жилья. Далее аферисты вынуждают своих жертв перевести им предоплату и исчезают.
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Происшествия , ЕАЭС
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