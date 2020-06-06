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В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий» 

RT на русском и ещё 8 10 минут назад
В РФ появилась новая мошенническая схема с пенсиями
Фото: ТАСС
Пенсионный фонд России (ПФР) отметил резкий рост случаев недобросовестных и мошеннических действий в отношении пожилых граждан, которым навязывают платные услуги за «перерасчёт пенсий».
Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.
«В последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчёте пенсий, при этом средняя сумма перерасчёта составила порядка 50 рублей. При проведении опросов граждан было установлено, что услуги фактически навязаны недобросовестными юридическими организациями», — говорится в пресс-релизе.
При этом с граждан взималась плата от 20 до 900 тыс. рублей за подготовку одного заявления о «перерасчёте» и «юридическое сопровождение».
«Мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, звонят пожилым людям, рассказывают о положенной им денежной выплате, для получения которой просят предоставить номер счёта для перечисления денег», — рассказывают в ПФР ещё об одной схеме.
Кроме того, мошенники рассылают смс-сообщения о полагающейся компенсации с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг, и выясняют данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет для уплаты «госпошлины».
В ПФР напомнили, что сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону, так как все необходимые данные для начисления пенсий у них уже есть.
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Происшествия , Другое , Пенсионный фонд РФ , Московская область
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