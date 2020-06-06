В РФ появилась новая мошенническая схема с пенсиями

Пенсионный фонд России (ПФР) отметил резкий рост случаев недобросовестных и мошеннических действий в отношении пожилых граждан, которым навязывают платные услуги за «перерасчёт пенсий».

Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области

«В последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчёте пенсий, при этом средняя сумма перерасчёта составила порядка 50 рублей. При проведении опросов граждан было установлено, что услуги фактически навязаны недобросовестными юридическими организациями», — говорится в пресс-релизе.

При этом с граждан взималась плата от 20 до 900 тыс. рублей за подготовку одного заявления о «перерасчёте» и «юридическое сопровождение».

«Мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, звонят пожилым людям, рассказывают о положенной им денежной выплате, для получения которой просят предоставить номер счёта для перечисления денег», — рассказывают в ПФР ещё об одной схеме.

Кроме того, мошенники рассылают смс-сообщения о полагающейся компенсации с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг, и выясняют данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет для уплаты «госпошлины».

В ПФР напомнили, что сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону, так как все необходимые данные для начисления пенсий у них уже есть.