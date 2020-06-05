На Ямале произошел разлив нефтепродуктов

Все новости на карте

В ведомстве рассказали, что ЧП произошло на производственной территории АО "Распределительная сетевая компания Ямала".

"Из резервного трансформатора подстанции "Муравленковская" произошел несанкционированный слив более 7 кубических метров нефтепродуктов, что повлекло загрязнение почвы на площади более 0,6 гектаров", — указано в сообщении.

Как отметили в прокуратуре ЯНАО, в результате разлива никто не пострадал, а электроснабжение города с населением более 30 тысяч человек, не нарушено.

По факту случившегося проводится проверка.