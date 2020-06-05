Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео 

В многоквартирном доме на юге Москвы произошел взрыв бытового газа, после чего возник пожар. Момент ЧП в девятиэтажке на Дорожной улице в столице зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, соответствующую запись опубликовал канал Life.

Ранее сообщалось, что причиной ЧП стал взрыв в газовой трубе, расположенной по периметру здания. Однако по последним данным, все случилось в одной из квартир дома. На данный момент известно об одном погибшем, еще один человек пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стал хлопок газа. На месте работают спасатели, жильцов дома эвакуировали.