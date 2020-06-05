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Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео 

Алевтина Жаркова 38 минут назад
В многоквартирном доме на юге Москвы произошел взрыв бытового газа, после чего возник пожар. Момент ЧП в девятиэтажке на Дорожной улице в столице зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, соответствующую запись опубликовал канал Life.
Ранее сообщалось, что причиной ЧП стал взрыв в газовой трубе, расположенной по периметру здания. Однако по последним данным, все случилось в одной из квартир дома. На данный момент известно об одном погибшем, еще один человек пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стал хлопок газа. На месте работают спасатели, жильцов дома эвакуировали.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
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