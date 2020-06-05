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Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве
Фото: ТАСС
При пожаре в жилом доме в Южном Чертанове погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Москве в пятницу, 5 июня.
Ранее сообщалось, что в доме на Дорожной улице в Москве произошел пожар.
В пресс-службе МЧС добавили, что загорелся дом № 7 корпус 3 по Дорожной улице. Уточняется, что в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель на площади около 30 квадратных метров.
— Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 12:45 загорание было локализовано и в 12:54 открытое горение было ликвидировано, — говорится в сообщении.
Во время тушения огня пожарные спасли одного человека и передали его врачам.
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Происшествия , МЧС , Москва
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