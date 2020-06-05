Человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

При пожаре в жилом доме в Южном Чертанове погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Москве в пятницу, 5 июня.

Ранее сообщалось, что в доме на Дорожной улице в Москве произошел пожар.

В пресс-службе МЧС добавили, что загорелся дом № 7 корпус 3 по Дорожной улице. Уточняется, что в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель на площади около 30 квадратных метров.

— Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 12:45 загорание было локализовано и в 12:54 открытое горение было ликвидировано, — говорится в сообщении.

Во время тушения огня пожарные спасли одного человека и передали его врачам.