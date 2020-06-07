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МЧС ответило США на предложение о помощи в Норильске 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 54 1 час назад
У МЧС достаточно сил и средств для оперативной работы в ситуации с ЧП с разливом топлива в Норильске, однако решение об оказании другими государствами помощи России принимает руководство страны, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
«Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования (их на) ликвидации ЧС», — передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что на ликвидации последствий ЧС задействовали около 500 человек, 200 единиц техники. Также было увеличено количество резервных емкостей до 13,5 тыс.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев и сенатор Олег Морозов также прокомментировали предложение госсекретаря США Майка Помпео о помощи с устранением последствий ЧП в Норильске.
Накануне Помпео сообщил, что Соединенные Штаты готовы помочь России с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. В МИД России выразили благодарность американской стороне за предложение помощи.
3 июня президент России Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.
В МЧС сообщали, что ЧП в Норильске локализовано.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП.
Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».
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Происшествия , Видео , Олег Морозов , Владимир Путин , Александр Чуприян , Константин Косачев , МИД , Комитет Совета Федерации по международным делам , МЧС , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Норильск
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