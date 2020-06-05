Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве 

Пожар произошел в жилом доме после взрыва в Москве . Сообщение о ЧП в многоквартирном доме на Дорожной улице опубликовал Telegram-канал BAZA. По предварительным данным, по периметру здания взорвалась газовая труба, после чего возникло возгорание. На кадрах, предоставленных очевидцами инцидента, виден густой черный дым.

На место происшествия уже прибыли спасатели, проводится эвакуация жильцов дома. Согласно последним данным, погиб один человек, еще один пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняются.