Полицейские задержали 50 нарушителей карантина с наркотиками 

Столичные правоохранители задержали почти 50 нарушителей ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Interfax. Молодые люди устроили дискотеку на юге Москвы . У некоторых из них обнаружены наркотики.

По данным издания, вечеринка была спланирована и организована в одном из помещений на Варшавском шоссе.

Известно, что, отрабатывая оперативную информацию о вечеринке, полицейские застали жителей и гостей столицы врасплох. В результате в отношении 48 человек были составлены административные протоколы о нарушении ими режима самоизоляции. Из них троим не удастся отделаться только штрафом: у них были обнаружены свертки с наркотиком — мефедроном. Заведены уголовные дела по статье «незаконное хранение запрещенных веществ».

Правоохранители выяснили, что организовал дискотеку житель Подмосковья. В настоящее время полицейские разыскивают владельцев помещения, которых также планируется привлечь к ответственности.