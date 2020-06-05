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Полицейские задержали 50 нарушителей карантина с наркотиками 

Павел Тиунов 2 часа назад
Полицейские задержали 50 нарушителей карантина с наркотиками
Фото: ТАСС
Столичные правоохранители задержали почти 50 нарушителей ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Interfax. Молодые люди устроили дискотеку на юге Москвы. У некоторых из них обнаружены наркотики.
По данным издания, вечеринка была спланирована и организована в одном из помещений на Варшавском шоссе.
Известно, что, отрабатывая оперативную информацию о вечеринке, полицейские застали жителей и гостей столицы врасплох. В результате в отношении 48 человек были составлены административные протоколы о нарушении ими режима самоизоляции. Из них троим не удастся отделаться только штрафом: у них были обнаружены свертки с наркотиком — мефедроном. Заведены уголовные дела по статье «незаконное хранение запрещенных веществ».
Правоохранители выяснили, что организовал дискотеку житель Подмосковья. В настоящее время полицейские разыскивают владельцев помещения, которых также планируется привлечь к ответственности.
Ранее, как сообщал «Рамблер», около 60 человек были замечены на вечеринке на турбазе «Камбоджа» в Энгельсском районе Саратовской области в то время, как власти рекомендуют жителям придерживаться режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Губернатор региона Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба поручил полицейским найти виновных и «закрутить гайки».
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Происшествия , Александр Стрелюхин , Интерфакс , Москва
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