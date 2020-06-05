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Появилось видео объяснения расстрела вора обоев 

Вадим Дроздов 1 час назад
Сотрудник Росгвардии рассказал, при каких обстоятельствах произошел расстрел укравшего из магазина обои 27-летнего Владимира Таушанкова. Участник смертельной операции в составе СОБР сообщил, что в отделение поступило обращение о разбойном нападении. Отряд СОБР выехал на место происшествия. Выяснив местоположение злоумышленника, бойцы поднялись к его квартире и пытались наладить общение через закрытую дверь. Сотрудники силовых структур слышали, что в квартире происходит движение, но просьбы впустить игнорировались. Тогда было принято решение взломать входную дверь. После взлома росгвардеец увидел стоящего с ножом Владимира. На требование бросить нож правонарушитель забежал в комнату, а после начал брызгать газовым балончиком в лицо полицейским. После этого произошел расстрел.
Происшествия , Видео , Росгвардия
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