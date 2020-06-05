В Ивантеевке на улице Смурикова в одном из жилых пятиэтажных домов произошел взрыв газа. Пострадала одна женщина. Мощный хлопок произошел на пятом этаже здания. Очевидцы рассказали, что произошедшее было слышно на расстоянии более одного километра от дома. Помимо взрыва в квартире произошел пожар, который удалось быстро потушить благодаря оперативной работе сотрудников МЧС. Огонь охватил около 10 квадратных метров квартиры. Из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 1 ребенок. В результате ЧП ударной волной были выбиты окна и стены между комнатами. Как выяснилось, взрыв произошел из-за того, что огонь добрался до газового шланга.
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия , Видео , МЧС , Ивантеевка
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