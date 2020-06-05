Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке 

Вадим Дроздов 21 минуту назад
В Ивантеевке на улице Смурикова в одном из жилых пятиэтажных домов произошел взрыв газа. Пострадала одна женщина. Мощный хлопок произошел на пятом этаже здания. Очевидцы рассказали, что произошедшее было слышно на расстоянии более одного километра от дома. Помимо взрыва в квартире произошел пожар, который удалось быстро потушить благодаря оперативной работе сотрудников МЧС. Огонь охватил около 10 квадратных метров квартиры. Из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 1 ребенок. В результате ЧП ударной волной были выбиты окна и стены между комнатами. Как выяснилось, взрыв произошел из-за того, что огонь добрался до газового шланга.
Происшествия , Видео , МЧС , Ивантеевка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
«Эта зависимость уничтожила волю к жизни»
«Эта зависимость уничтожила волю к жизни»
Видео
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Фото Галкина смутило фанатов
00:08
Фото Галкина смутило фанатов
Шоу-бизнес
Собянин обрадовал москвичей
Собянин обрадовал москвичей
Новости Москвы Погода
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
02:27
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение