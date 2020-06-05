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Студенты в РФ нашли способ воровать одежду из бутиков 

News.ru 21 минуту назад
Студенты в РФ нашли способ воровать одежду из бутиков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подмосковные студенты с помощью чеков постоянно совершали кражи из магазинов одежды. Бутики с конкретной целью почти полтора года посещали пять человек: все студенты, работающие и ранее не судимые.
Криминальную схему, позволявшую обворовывать магазины, раскрыли полицейские, а помог им в этом охранник одной из торговых точек, сообщает «Московский Комсомолец».
Когда в магазин зашёл один из злоумышленников, чтобы вернуть якобы совершенную им покупку — брюки за 2999 рублей — продавец проверила документ и выполнила просьбу. Однако охранник заметил, что «покупатель» перед тем, как зайти в магазин, переместился в зону, где нет камер, а туда перед ним зашёл другой молодой человек вместе с девушкой. У пары были такие же брюки, какие «покупатель» позже вернул на кассу.
Охранник догадался, что первый молодой человек ничего в магазине не купил, а лишь вернул одежду, которая была в торговом зале. Когда мошенников задержали по горячим следам, у одного из них нашли самодельное устройство, с помощью которого они срывали магнитные клипсы с одежды.
Чеки студенты выпрашивали у покупателей в бутиках, затем один из мошенников шёл в магазин, находил по артикулу вещь, аналогичную указанной в чеке, и, пока его прикрывала напарница, снимал магнитную клипсу.
Наиболее ценной возвращённой «покупкой» для мошенников оказалось пальто за 21 тысячу рублей. Всего они лишили магазины почти 300 тысяч рублей, ущерб ими уже возмещён. Организатор получил один год и пять месяцев заключения, остальные отделались условными сроками.
Ранее NEWS.ru сообщал, что столичные правоохранители задержали двух приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в хищении 130 тысяч рублей у водителя. По словам мужчины, он ехал на своём автомобиле, когда заметил машину, которая моргала ему фарами. Решив, что в автомобиле неисправность, он остановился, к нему вышли два человека и, представившись полицейскими, осмотрели карманы его куртки. После чего сели в свою машину и скрылись. Позднее водитель обнаружил пропажу денег.
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Происшествия , Криминал , Московский комсомолец
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