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В Москве пассажиры избили таксиста и угнали машину
Газета.Ru
и
ещё 3
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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В
Москве
три пассажира избили таксиста и угнали машину, пишет РЕН.
Отмечается, что водителя, потерявшего сознание, оставили на улице. Прохожие обратились в полицию.
Сейчас правоохранители разыскивают напавших.
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