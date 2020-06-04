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В Москве пассажиры избили таксиста и угнали машину 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
В Москве пассажиры избили таксиста и угнали машину
Фото: РИА Новости
В Москве три пассажира избили таксиста и угнали машину, пишет РЕН.
Отмечается, что водителя, потерявшего сознание, оставили на улице. Прохожие обратились в полицию.
Сейчас правоохранители разыскивают напавших.
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Происшествия , Криминал , Москва
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