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Главу российского госфонда задержали 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Главу российского госфонда задержали
Фото: РВК
Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда фондов, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным издания, Повалко задержан на 48 часов. 3 июня сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД проводили обыски в его офисе и квартире.
О претензиях правоохранительных органов в адрес РВК стало известно накануне. Следствие усматривает нарушения в сделках по инвестированию в американскую компанию Alion в 2016 году дочерним фондом РВК RVC I LP.
В Alion были вложены три миллиона долларов из средств займа, полученного фондом от РВК для покупки акций другой компании — Soft Machines — в 2012 году. После того, как в 2016-м ее бумаги были проданы, вырученные средства были реинвестированы в Alion. Совет директоров РВК тогда счел сделку экономически необоснованной.
В 2018 году уголовному преследованию подвергались бывший топ-менеджер РВК Ян Рязанцев и один из руководителей Alion Михаил Чучкевич. По версии следствия, он вошли в сговор и похитили средства, вложенные РВК в Alion. Однако впоследствии оба были освобождены после ходатайства уполномоченного по правам предпринимателей при президенте Бориса Титова.
Повалко был назначен главой РВК в конце 2016 года, уже после совершения указанной сделки, и позднее проводил ее аудит, результаты которого были переданы в прокуратуру.
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Происшествия , Григорий Березкин , Александр Повалко , Михаил Чучкевич , Борис Титов , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Российская венчурная компания , МВД , Москва
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