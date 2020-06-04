«Она заразила»: как секс доводит до суда 

Жительница Калужской области , больная ВИЧ, попала под суд за секс с тремя мужчинами — она вступила с ними в интимную связь, не предупредив о риске заражения. Избежать уголовного наказания злоумышленница не сможет в любом случае: подписав уведомление о болезни, она взяла на себя обязанность информировать о рисках всех последующих половых партнеров. Как объяснили юристы «Газете.Ru», в подобных ситуациях уйти от ответственности не смогут и те, кто вступил в интимные связи, не зная о болезни.

В Калужской области под суд попала ВИЧ-положительная женщина, которая занялась сексом с тремя мужчинами, не предупредив их о риске заражения. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным следствия, 40-летняя женщина узнала о своем диагнозе еще в 1999 году — официальное извещение ей прислал Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД. Тогда же ее предупредили об уголовной ответственности за «поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией» по статье 122 УК РФ.

«Вместе с тем, в сентябре 2017 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в строительной бытовке в поселке Воротынск, обвиняемая поочередно вступила в половую связь с тремя мужчинами, не предупредив их о наличии у нее ВИЧ-инфекции», — сообщает прокуратура.

Сейчас уголовное дело уже направлено в суд. Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Как пояснили «Газете.Ru» юристы, доказать в суде вину женщины очень просто. Главное — найти документально подтверждение того, что она знала о болезни, но все равно вступала в связи с мужчинами, не предупредив их, уточнил судебный юрист по семейным делам Сергей Крюков

«В любом случае, уголовная ответственность будет определяться судом — а в нашей стране правосудие, как правило, склоняется к обвинительному уклону. Оправдательных приговоров очень мало. В любом случае, этой женщине стоит взять себе хорошего адвоката, иначе выиграть такое дело практически нет шансов», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Согласен с коллегой и юрист, судебный эксперт Юрий Капштык. По его словам, действия женщины стоит расценивать как умышленные, что неминуемо ведет к уголовной ответственности.

«Если она вступала в половую связь с людьми и не предупреждала их о риске заражения, это уже ее прямая вина. Здесь даже доказывать ничего не надо. Достаточно просто подтвердить сам факт того, что половая связь действительно была. А если уж будут еще и подтвержденные анализы человека, который заразился после этого полового акта, то это уже однозначно уголовное наказание. Здесь все очень просто. Причинно-следственная связь говорит только об одном: если девушка изначально знала о том, что она больна, то дальнейшие ее действия уже находятся в ее зоне ответственности. Это ее умышленные деяния», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

В случае, если человек не знал о своем заболевании, доказать его вину в суде становится сложнее, считают эксперты. Однако и тут не получится уйти от ответственности.

«Обвинять человека, который не знал о своем заболевании, никто не будет. Возможно только по статье «Причинение ущерба по неосторожности», но не более того», — объяснил Капштык.

Юрист Крюков отмечает — незнание о болезни в любом случае не может освобождать от ответственности, так как под угрозой оказывается жизнь и здоровье других людей.

«Наличие вины этой женщины не только в том, что она заразила. Тут дело еще в ее осознанности как гражданина — человек может не знать о своей серьезной болезни, так как она не проявляется, но следить за здоровьем нужно в обязательном порядке, анализы сдавать. Это же не ОРВИ, а более серьезный случай. И под угрозой оказывается жизнь других людей», — заключил он.

Как оказалось, в России обвинительные заключения по делам о «поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией» — совсем не редкость. Так, в мае 2020 года суд приговорил к двум годам лишения свободы 29-летнюю ВИЧ-положительную, заразившую своего полового партнера. Сам 26-летний молодой человек даже не подозревал о том, что его девушка серьезно больна.