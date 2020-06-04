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Ставший жертвой карательной психиатрии россиянин сообщил о незаконном задержании 

Lenta.ru 1 час назад
Жертва карательной психиатрии рассказал о задержании
Фото: spb-3.ru
Житель станицы Старощербиновская (Краснодарский Край) Максим Соколов, считающий себя жертвой карательной психиатрии («Лента.ру» подробно рассказывала его историю), задержан сотрудниками полиции. Об этом сам Соколов сообщил «Ленте.ру» в четверг, 4 июня.
По словам Соколова, задержание носит незаконный характер. Около 15:00 на улице его остановил патрульный экипаж. Полицейские сообщили, что он является злостным нарушителем, поскольку не выполняет решение суда от 3 марта 2020 года — о помещении его в психиатрический стационар на принудительное лечение.
«Ни одного документа или приказа с постановлением о моем задержании или доставлении куда-либо мне не показали. Решение о возбуждении исполнительного производства по решению суда нет. Передвигаться по региону возможности нет — карантин», — сообщил Соколов.
Мать задержанного рассказала, что полицейские вызвали скорую помощь и силой затолкали активиста в машину, сообщив, что он едет в психиатрическую лечебницу на хуторе Цукерова Балка возле станицы Кущевская.
Максим Соколов — 28-летний местный гражданский активист. Он писал жалобы в вышестоящие структуры, требуя от местных властей исполнения своих обязанностей: ремонта дорог и тротуаров, обрезки веток, закрывающих дорожные знаки и обустройства уличного освещения.
Проблемы у активиста начались, когда он заподозрил местного следователя в педофилии и изложил свои соображения в письме в правоохранительные органы. На него завели уголовное дело о клевете и оскорблении власти и направили на психиатрическую экспертизу в местную краевую больницу, где у Соколова диагностировали шизотипическое расстройство личности. Основанием стали в том числе частые обращения активиста в государственные органы.
Независимые эксперты, юристы и психиатры считают, что экспертиза проведена с нарушениями, а помещение в стационар является незаконным и опасным для его жизни. Задержание активиста произошло четыре дня спустя после публикации его интервью на «Ленте.ру».
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Происшествия , Максим Соколов , МВД , Lenta.ru , Краснодарский Край
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