Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователи нашли похищенную в Ижевске пятилетнюю девочку 

ТАСС 42 минуты назад
Следователи нашли похищенную в Ижевске девочку
Фото: РИА Новости
Следователи установили местонахождение 5-летней девочки из Ижевска, после похищения которой возбудили уголовное дело. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского управления СК РФ.
"Местонахождение ребенка установлено за пределами Удмуртской Республики. Противоправных действий в отношении девочки не совершалось, в настоящее время угрозы для ее жизни и здоровья нет", — сказано в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сотрудники СК по результатам расследования оценят действия людей, которые причастны к вывозу девочки за пределы региона.
В СК отметили, что дело расследуется по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение заведомо несовершеннолетнего").
В среду 3 июня в республиканском управлении СК РФ сообщили, что возбудили уголовное дело по факту похищения человека. По данным следствия, 1 июня на улице Подлесной, дом 7 в Ижевске мужчина посадил в автомобиль 5-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу с матерью. По предварительной информации, мужчина был биологическим отцом ребенка.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
ТАСС: последние новости
Источник: в Москве задержан начальник отдела Минпромторга Гайербеков Источник: в Москве задержан начальник отдела Минпромторга Гайербеков Защита осужденного за изнасилование бывшего полицейского из Уфы обжалует приговор Защита осужденного за изнасилование бывшего полицейского из Уфы обжалует приговор Спасатели выдвинулись на поиски бейсджамперов, терпящих бедствие в горах КБР Спасатели выдвинулись на поиски бейсджамперов, терпящих бедствие в горах КБР
Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , Ижевск , Удмуртская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
Видео
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
02:27
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Происшествия
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение