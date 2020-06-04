Следователи нашли похищенную в Ижевске девочку

Следователи установили местонахождение 5-летней девочки из Ижевска , после похищения которой возбудили уголовное дело. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского управления СК РФ

"Местонахождение ребенка установлено за пределами Удмуртской Республики. Противоправных действий в отношении девочки не совершалось, в настоящее время угрозы для ее жизни и здоровья нет", — сказано в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сотрудники СК по результатам расследования оценят действия людей, которые причастны к вывозу девочки за пределы региона.

В СК отметили, что дело расследуется по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение заведомо несовершеннолетнего").

В среду 3 июня в республиканском управлении СК РФ сообщили, что возбудили уголовное дело по факту похищения человека. По данным следствия, 1 июня на улице Подлесной, дом 7 в Ижевске мужчина посадил в автомобиль 5-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу с матерью. По предварительной информации, мужчина был биологическим отцом ребенка.