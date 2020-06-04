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СМИ: на западе США горят леса 

ТАСС 18 минут назад
На западе США горят леса
Фото: Reuters
По меньшей мере семь жилых домов были уничтожены огнем лесных пожаров, бушующих в штате Калифорния. Об этом в четверг сообщил телеканал KTLA.
Леса горят в районе города Суисан. По данным местной противопожарной охраны, семь жилых строений полностью уничтожены, в настоящее время огонь угрожает еще 115 домохозяйствам. Пострадавших среди гражданского населения и пожарных нет.
В тушении огня задействованы около 200 пожарных, вертолеты, самолеты и строительная техника. Распространению огня способствует жаркая погода и сильный ветер. Причины пожара выясняются.
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Происшествия , Пожары , США
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