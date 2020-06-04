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В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения 

Вероника Полынина 16 минут назад
Один из основателей «Википедии» Ларри Сэнгер изучил обстоятельства ареста Джорджа Флойда в Миннеаполисе и указал на странные совпадения. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам Сэнгера, никто из коллег полицейского Дерека Шовина, присутствующих при задержании, не попытался помешать ему, когда он применил к Флойду удушающий прием.
Экспертиза установила истинную причину смерти Флойда
Он также напомнил, что за год до этого Флойд и Шовин работали в одном ночном клубе в Миннеаполисе.
Сэнгер также сообщил, что в крови погибшего были обнаружены следы наркотиков, из-за чего удушение не было признано основной причиной смерти. При этом независимая экспертиза, проведенная по заказу семьи Флойда, признала причиной смерти травматическую асфиксию.
Изучив видео задержания, Сэнгер обратил внимание, что непосредственно перед тем, как Шовин повалил Флойда на землю, на заднем сидении полицейской машины заметна борьба. Он предположил, что полицейский сражался с Флойдом. Однако сразу после этого афроамериканец резко перестал сопротивляться.
По мнению основателя «Википедии», все перечисленные детали выглядят странно и создают почву для предположений, что убийство было спланированным.
Как сообщал «Рамблер», более чем в 200 городах США больше недели продолжаются протесты, беспорядки и погромы из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Погибли уже несколько десятков человек, более 10 тысяч протестующих задержаны.
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Происшествия , Видео , Ларри Сэнгер , Lenta.ru , Миннеаполис
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