Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сухогруз сел на мель в Астраханской области 

ТАСС 1 час назад
Сухогруз сел на мель в Астраханской области
Фото: РИА Новости
Сухогруз "Сенатор" (порт приписки — Астрахань), следовавший из морского порта Оля (Астраханская область) в порт Туркменбаши (Туркменистан), сел на мель в Волго-Каспийском канале Астраханской области, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону в четверг.
"4 июня в 16:35 (15:35 мск) в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что на 126-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Сенатор", следовавший по маршруту: морской порт Оля — порт Туркменбаши (республика Туркменистан)", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, судно перевозит автозапчасти и комплектующие, на борту экипаж из 14 человек.
"Запас провизии — 14 суток. Судовой ход не нарушен, к месту происшествия следует буксир "Агат", — добавили в пресс-службе.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
ТАСС: последние новости
Защита осужденного за изнасилование бывшего полицейского из Уфы обжалует приговор Защита осужденного за изнасилование бывшего полицейского из Уфы обжалует приговор В Уфе в отношении гражданина Китая возбудили дело за взятку 2 млн рублей сотруднику ФСБ В Уфе в отношении гражданина Китая возбудили дело за взятку 2 млн рублей сотруднику ФСБ Глава МЧС РФ и губернатор Красноярского края прибыли в Норильск, где произошел разлив ГСМ Глава МЧС РФ и губернатор Красноярского края прибыли в Норильск, где произошел разлив ГСМ
Происшествия , Астраханская Область , Астрахань , Туркмения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
Видео
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение