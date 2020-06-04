Сухогруз сел на мель в Астраханской области 

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Сухогруз "Сенатор" (порт приписки — Астрахань ), следовавший из морского порта Оля ( Астраханская область ) в порт Туркменбаши ( Туркменистан ), сел на мель в Волго-Каспийском канале Астраханской области, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону в четверг.

"4 июня в 16:35 (15:35 мск) в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что на 126-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Сенатор", следовавший по маршруту: морской порт Оля — порт Туркменбаши (республика Туркменистан)", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, судно перевозит автозапчасти и комплектующие, на борту экипаж из 14 человек.