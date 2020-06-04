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Житель башкирского села устроил стрельбу из-за девушки 

News.ru 31 минуту назад
Житель села устроил стрельбу из-за девушки
Фото: Pixabay
Группа молодых людей устроила разбирательство со стрельбой из пневматического оружия в деревне Сафарово Учалинского района Башкирии. Конфликт начался из-за девушки.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе башкирского МВД, вечером 3 июня в районный отдел полиции поступило сообщение от медиков, к которым обратился житель деревни с травмой плеча. Следственно-оперативная группа и участковый выехали на предполагаемое место происшествия.
Правоохранителям удалось предварительно установить детали произошедшего. Житель Сафарово поссорился с девушкой, которая решила продолжить выяснение отношений с помощью знакомых. В ходе конфликта один из молодых людей открыл огонь из пневматического пистолета. Пострадал один человек.
Полиция уже идентифицировала всех участников конфликта. Процессуальное решение будет принято после проверки.
Как сообщал NEWS.ru, в конце мая конфликт между работниками супермаркета и посетителями на западе Москвы привёл к перестрелке.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Башкортостан
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