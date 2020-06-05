Разлив топлива под Норильском локализован 

Специалистам удалось локализовать место разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске . Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. В ведомстве отметили, что собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов, передает RT.

Пока ищут виновных, спасатели устраняют разлив топлива в Норильске Спасатели продолжать работу на месте аварии до ее полной ликвидации. Группировка ранее была усилена до 500 человек. Было задействовано 120 единиц техники.