Житель Башкирии выгуливал окровавленную собаку 

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту публикации видео с выгулом больной собаки. В ролике мужчина ведёт животное, за которым остаются следы крови.

За кадром женщина просит отдать собаку, так как она хочет вылечить животное и вернуть хозяину. Однако мужчина никак не реагирует на эти реплики, передаёт РИА Новости.

В местном МВД отметили, что получили сообщение о ЧП и проводят необходимые мероприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгоградской области бродячие собаки бросаются на детей. Местные жители отмечают, что агрессивные животные свободно перемещаются по детским площадкам и дворам, из-за чего дети не могут выходить на прогулки.