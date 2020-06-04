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Житель Башкирии выгуливал окровавленную собаку 

News.ru и ещё 2 45 минут назад
Житель Башкирии выгуливал окровавленную собаку
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту публикации видео с выгулом больной собаки. В ролике мужчина ведёт животное, за которым остаются следы крови.
За кадром женщина просит отдать собаку, так как она хочет вылечить животное и вернуть хозяину. Однако мужчина никак не реагирует на эти реплики, передаёт РИА Новости.
В местном МВД отметили, что получили сообщение о ЧП и проводят необходимые мероприятия.
Ранее NEWS.ru писал, что в Волгоградской области бродячие собаки бросаются на детей. Местные жители отмечают, что агрессивные животные свободно перемещаются по детским площадкам и дворам, из-за чего дети не могут выходить на прогулки.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Башкортостан
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